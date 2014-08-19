Git ликбез

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка160 просмотров

Требуется небольшой, ликбез по git-у. Интерактивно, с демонстрацией. Связь skype, TeamViewer.

Типы вопросов: конфигурация, ветки, клонирование удаленного репозитория, и т.п.

Оплата: ЯД, Карта Сбербанка, Qiwi

Git
11 лет назад
RCarloss
Олег 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров