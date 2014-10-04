Оптимизиация сервера под magento

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен11 заявок217 просмотров

Уважаемые системные администраторы,

ищется человек, который знает толк в оптимизации веб-серверов и в частности имеет опыт работы с magento. Если вы не имели дела с этой платформой, пожалуйста, не тратье время.

Проблема заключается в следующем: есть два интернет-магазина, ранее они были размещены на VPS, затем в целях повышения производительности и быстродействия были перемещены на более мощный выделенный сервер Core i3 3.4ГГц (2 ядра) / 4Гб RAM / 2x500Гб SATA с каналом 1 Гбит/сек. Изменения едва заметны. Один из магазинов сейчас находится в стадии разработки, второй имеет минимальную посещаемость (до 50 хостов в сутки).

Есть 4 конкретные проблемы:

1. Время ответа сервера, согласно Google PageSpeed Insights, составляет сейчас около 1 секунды (!!!) - хотелось бы сократить до 0,1

2. общее время открытия страниц достаточно большое для таких мощностей и минимальной посещаемости

3. сайт интегрирован с 1С. Время обработки 5 тыс товаров составляет 22 минуты (!!!). Хотелось бы сократить в 3-4 раза.

4. Вчера оба сайта отвалились, предположительно после запуска процесса индексации в magento. Точно установить причину не удалось, так как пришлось сделать полный ребут сервера.

На сервере установлен Дебиан, апач, ускоритель пхп APC.

Нужна квалифицированная помощь опытного специалиста. Пожалуйста,предлагайте свою помощь, если понимаете причину этих проблем, не нужно наугад изменять настройки, от этого только хуже.

MagentoPHP
11 лет назад
bobyakov
Илья 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$75
1 день
Оптимизация сервера выполнена качественно и в заявленный срок. Исполнитель не только значительно увеличил скорость открытия страниц, оптимизировал настройки сервера, но и поделился рекомендациями по оптимизации кода и указал на проблемные места. Результатом доволен на 100%. Рекомендую.
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Заявки фрилансеров

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад

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