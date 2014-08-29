Тормозит сайт при увеличении нагрузки

сервер Linux/Debian

при увеличении нагрузки на сайт( 8-9 запросов в сек 112 человек онлайн) - дико падает скорость, база postgreSQl 9.3 - веб сервер nginx - сайт Django/Python

никак не могу найти причину, подозреваю винт может еще что

Хочу найти грамотного админа, который понимает в базах и в линуксе и в сетевых технологиях

Спасибо