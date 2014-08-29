Тормозит сайт при увеличении нагрузки

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен10 заявок247 просмотров

сервер Linux/Debian

при увеличении нагрузки на сайт( 8-9 запросов в сек 112 человек онлайн) - дико падает скорость, база postgreSQl 9.3 - веб сервер nginx - сайт Django/Python

никак не могу найти причину, подозреваю винт может еще что

Хочу найти грамотного админа, который понимает в базах и в линуксе и в сетевых технологиях

Спасибо

DebianDjangoLinuxNginxPostgreSQLPython
11 лет назад
Koshak01
Петр 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
11 лет назад
$80
2 дня
доволен работй - адекватно настроил - теперь сайт не тормозит - разбираеться хорошо в технологиях - рекомендую
Хороший заказчик, продолжили работать дальше! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
11 лет назад