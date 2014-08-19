Уважаемые системные администраторы, ищется человек, который знает толк в оптимизации веб-серверов и в частности имеет опыт работы с magento. Если вы не имели дела с этой платформой, пожалуйста, не тратье время. ...
IPTV на основе Astra + Oscam
Нужно настроить Сервер для вещания в сеть IPTV со спутника ,
Установка программы Astra + Oscam настроить для вешания в мультикасте и юникасте
Сделать мониторинг состояния и вебинтерфейс для попроавки частот каналов и айпи адресов
Обяснить как все работает чтобы я мог оперативно исправльять проблеммы
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день, Нужно поднять VPN server на WinServer2008r2 WinServer2008r2 находится за двумя НАТ. Сеть работает так: витая пара от провайдера с статическим IP подключена к железному ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Контроллер домена, сделать доступным через интернет БЕЗ VPN Есть настроенный контроллер домена на Win Server 2008r2. Рабочие машины которые находятся в одной сетке с контролером домена подключаются без проблем. Надо сделать так ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо правило которое бы перенаправляло url на другой, не меняя его в строке браузера.Закрыт11 лет назад
- $50Системное администрирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Восточно-европейская компания "Link Group" (Белград,Сербия) проводит професииональное обучение в сфере ИТ в Сербии, Румынии и Боснии, открывает школу прибыльной ИТ-карьеры и бизнес-школу в Украине http://www.link-academy.eu/. Мы ищем ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется системный администратор, работа удаленная, со согласованному графику + при необходимости поддержка 24/7 (в экстренных ситуациях) Требования: OS: Linux Debian, Ubuntu, Centos, RH Enterprise. Well known regular services ...Системное администрирование19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Существует проект - специализированная социальная сеть с динамическими данными. В данный момент проект на этапе разработки и конфигурирования. С целью обеспечения стабильной и бесперебойной работы всего проекта и сохранности данных необходимо: ...Завершен11 лет назад
- $15
Требуется небольшой, ликбез по git-у. Интерактивно, с демонстрацией. Связь skype, TeamViewer. Типы вопросов: конфигурация, ветки, клонирование удаленного репозитория, и т.п. Оплата: ЯД, Карта Сбербанка, QiwiСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
В кротчайшие сроки написать инструкцию по установке и настройке ispmanager и ispbilling на одной VPS debian, а также настройке нескольких тарифов с автоматическим добавлением пользователей в ispmanager. В ispmanager должны сочетаться apache2 и ...Закрыт11 лет назад