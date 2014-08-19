IPTV на основе Astra + Oscam

Нужно настроить Сервер для вещания в сеть IPTV со спутника ,

Установка программы Astra + Oscam настроить для вешания в мультикасте и юникасте

Сделать мониторинг состояния и вебинтерфейс для попроавки частот каналов и айпи адресов

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