IPTV на основе Astra + Oscam

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок816 просмотров

Нужно настроить Сервер для вещания в сеть IPTV со спутника ,

Установка программы Astra + Oscam настроить для вешания в мультикасте и юникасте

Сделать мониторинг состояния и вебинтерфейс для попроавки частот каналов и айпи адресов

Обяснить как все работает чтобы я мог оперативно исправльять проблеммы

11 лет назад
Art1977
47 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров