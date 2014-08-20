Настройка src-nat на Mikrotik

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Закрыт3 заявки189 просмотров

Необходимо настроить src-nat для корректной работы проброса портов в связке openvpn+local, схему опишу позже, кто уверен в своих знаниях - стучите. Оплата киви рубли.

11 лет назад
vixie
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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