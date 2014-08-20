Уважаемые системные администраторы, ищется человек, который знает толк в оптимизации веб-серверов и в частности имеет опыт работы с magento. Если вы не имели дела с этой платформой, пожалуйста, не тратье время. ...
Установка и настройка удаленной работы на 5 ПК
Здравствуйте, требуется выполнить настройку удаленной работы 5 ПК на выделенном сервере базе http://www.citrix.com/
Возможно использование аналогичных продуктов, с возможность использования web приложений.
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