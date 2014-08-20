Установка и настройка удаленной работы на 5 ПК

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки216 просмотров

Здравствуйте, требуется выполнить настройку удаленной работы 5 ПК на выделенном сервере базе http://www.citrix.com/

Возможно использование аналогичных продуктов, с возможность использования web приложений.

11 лет назад
vlad-lrs
41 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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