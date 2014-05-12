Сверстать 6 страничек по шаблону

Добрый день.

Требуется сверстать 6 страничек по шаблонам:

http://yadi.sk/d/dA-UETpqPz6dt

При нажатие на ряд картинок должна всплывать их увеличенная копия (исходники предоставляются).

При нажатие на картинку звонка в шапке должна всплывать форма обратной связи.

+ всплывающие окно в разделе "отзывы".

Прошу написать сроки, цену и ссылку на портфолио, заранее спасибо.