Исправить страничку

HTML-версткаЗавершен17 заявок266 просмотров
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Нужно подправить верстку страницы. Толковому верстальщику на 5 минут работы.

10 лет назад
vint1986
37 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
zenw
31 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Сделал все быстро и качественно. Рекомендую
Вежливый и пунктуальный заказчик. Рекомендую.
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