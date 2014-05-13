Верстка html email письма

HTML-версткаЗавершен10 заявок231 просмотр
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Добрый день, есть psd письма нужно сверстать для email или поправить существующее

Ширина 600 указывайте свои цены..

HTML
10 лет назад
mna06
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
farmazone
Василь 
27 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
120 отзывов(-5)
10 лет назад
$20
1 день
Спасибо, выполнил качественно проект + полностью уложился в сроки. Заказчики - тот кто хочет что бы проект был сделан во время, не каких срывов и отмазок, рекомендую, так же планирую в дальнейшем с ним работать
Марина как заказчик - просто прекрасен :) Четкие задачи, всегда готов ответить на вопросы, своевременно оплачивает работу .
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