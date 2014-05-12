Сверстать и натянуть диз на кандидат cms

Необходимо сверстать основу лендинга, всплывающее окно и несколько мелких подстраниц. Все исходники предоставляю в формате .psd. То что нужно сверстать в виде картинок можно просмотреть ниже. Все детали обсуждаются посредством скайпа или мобильной связи. Сроки ...