Нужно переверстать с нуля шаблон

Нужно сверстать внутренние страницы. Есть шаблон, нужна верстка контента внутренних страниц для разметки использовать стили bootstrap. Пример страницы в приложении. Всего 13 страниц.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
вот этот шаблон:
http://www.templatemonster.com/demo/45741.html
у него плохая верстка
нужно с нуля переверстать - сделать нормально
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