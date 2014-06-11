Нужна верстка главной страницы сайта.

HTML-версткаЗавершен35 заявок277 просмотров
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Нужна верстка главной страницы html+css.

10 лет назад
kotiara83
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
sport1k07
Дима 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
7 отзывов(-1)
10 лет назад
$30
1 день
Спасибо Дмитрию за отличную верстку. Все выполнено в кратчайшие сроки и профессионально. Постоянно на связи. Все дополнения делает оперативно. Рекомендую. Обращайтесь, точно останетесь довольны.
Отличный заказчик.Четкое ТЗ и своевременная оплата
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