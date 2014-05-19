Верстка 3 страниц

HTML-версткаЗавершен40 заявок352 просмотра
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Всё понятно из названия.

10 лет назад
rikk911
34 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
kirill999
Евгеньев 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$35
1 день
Отличный верстальщик. Все мои пожелания были учтены! Рекомендую!
Отличный заказчик, четкое задание, оплата в срок, рекомендую!
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