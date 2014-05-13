Верстка 6 страниц

$100
HTML-версткаЗакрыт1 заявка69 просмотров
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нужно сверстать 6 страниц, точно как на макете. Поддержка в браузерах, начиная от ие7. макеты можно открыть по ссылке http://joxi.ru/P0pyUxjKTJAqU_UE5wE

10 лет назад
HidenDom
32 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
TitokR
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
10 лет назад
$60
4 дня