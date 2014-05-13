Верстка 6 страниц

Нужна верстка лендинга с админкой,а также вёрстка главной страницы сайта с кроссобраузерностью и подвязка на cms обратной связи, заявки на сайте" с оповещением на мейл
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно сверстать 6 страниц, точно как на макете. Поддержка в браузерах, начиная от ие7. макеты можно открыть по ссылке http://joxi.ru/P0pyUxjKTJAqU_UE5wE
10 лет назад
Владимир HidenDom
32 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
10 лет назад
$60
4 дня
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