Необходимо качественно сверстать интернет магазин

$1000
HTML-версткаЗавершен1 заявка116 просмотров
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Необходимо качественно сверстать интернет магазин ювелирных украшений.

Требования:

- Качественная html 5 верстка

- Валидная сементическая, с соблюдением всех современных стандартов.

- js, jquery, для написания скриптов

- отвественность и сроки выполения задачи.

10 лет назад
yvoronoy
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 часов назад
10 лет назад
$580
7 дней
Спасибо Александру за качественную работу Все выполнено в срок, верстка получилась чистая, понятная в соотвествии со стандартами, без ненужного мусора. Всегда остается на связи, и быстро фиксит все неточности в процессе Буду продолжать сотрудничество, рекомендую!
Ярослав - отличный заказчик, с которым приятно сотрудничать. Сразу же поставил конкретную задачу, предоставив достаточно времени на выполнение проекта. Доволен сотрудничеством и всем рекомендую Ярослава как компетентного заказчика и приятного в общении человека. Спасибо!!!