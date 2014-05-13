Необходимо качественно сверстать интернет магазин

Спасибо Александру за качественную работу Все выполнено в срок, верстка получилась чистая, понятная в соотвествии со стандартами, без ненужного мусора. Всегда остается на связи, и быстро фиксит все неточности в процессе Буду продолжать сотрудничество, рекомендую!