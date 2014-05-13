Необходимо сверстать лендинг. Сроки 2-3 дня. Подробности кандидатам.
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Необходимо качественно сверстать интернет магазин ювелирных украшений.
Требования:
- Качественная html 5 верстка
- Валидная сементическая, с соблюдением всех современных стандартов.
- js, jquery, для написания скриптов
- отвественность и сроки выполения задачи.
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