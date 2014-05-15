Поставить верстку на wordpress

$25
HTML-версткаЗавершен5 заявок176 просмотров
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Есть готовая верстка, ее нужно грамотно поставить на вп

WordPress
10 лет назад
MihailRusetskiy
Михаил 
36 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
alekspon
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$30
2 дня
Работа выполнена, но с весомыми недочетами
У заказчика хромает постановка задачи, четкого ТЗ нет, доработал ему сырую верстку и поставил на cms Wordpress за один день, но заказчик не доволен