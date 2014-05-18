Нужно подчистить код

Добрый вечер. Нужно поправить верстку на сайте. Небольшие правки по разным блокам. Есть примеры сверстанного как надо - нужно внести эти изменения на сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо, чтобы сайт fashion-gid.ru (одностраничник) корректно отображался во всех браузерах; чтобы кнопка "заказать" отображалась корректно. В общем, чтобы ничего не съезжало и стояло на своих местах (был валидным).
Исполнителю предоставлю весь пакет html и css. Пишите свои сроки выполнения.
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