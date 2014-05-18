Нужно подчистить код

$5
HTML-версткаЗавершен4 заявки150 просмотров
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Необходимо, чтобы сайт fashion-gid.ru (одностраничник) корректно отображался во всех браузерах; чтобы кнопка "заказать" отображалась корректно. В общем, чтобы ничего не съезжало и стояло на своих местах (был валидным).

Исполнителю предоставлю весь пакет html и css. Пишите свои сроки выполнения.

10 лет назад
ykutiy
Юлия 
41 годБеларусь
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
crackos
Кирилл 
30 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Все, что требовалось выполнено. В общении корректен. Можно работать.
Точное задание, быстрая оплата, адекватность - приятно работать!