Нужно подчистить код

Необходимо, чтобы сайт fashion-gid.ru (одностраничник) корректно отображался во всех браузерах; чтобы кнопка "заказать" отображалась корректно. В общем, чтобы ничего не съезжало и стояло на своих местах (был валидным).

Исполнителю предоставлю весь пакет html и css. Пишите свои сроки выполнения.