Нужно сверстать дизайн для email рассылки в формате html. Дизайн скину по скайпу
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Добрый вечер. Нужно поправить верстку на сайте. Небольшие правки по разным блокам.
Есть примеры сверстанного как надо - нужно внести эти изменения на сайт.
10 лет назад
Ярослав Yarosslav
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов(-2)
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