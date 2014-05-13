Поправить верстку на сайте

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Добрый вечер. Нужно поправить верстку на сайте. Небольшие правки по разным блокам.

Есть примеры сверстанного как надо - нужно внести эти изменения на сайт.

10 лет назад
Yarosslav
Ярослав 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов(-2)