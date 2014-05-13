Сверстать дизайн email рассылки

HTML-версткаЗакрыт7 заявок140 просмотров
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Нужно сверстать дизайн для email рассылки в формате html. Дизайн скину по скайпу

10 лет назад
Reshtakov
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад