Сверстать дизайн email рассылки

Нужна верстка лендинга с админкой,а также вёрстка главной страницы сайта с кроссобраузерностью и подвязка на cms обратной связи, заявки на сайте" с оповещением на мейл
HTML-верстка23 заявки
Закрыт
10 лет назад
Нужно сверстать дизайн для email рассылки в формате html. Дизайн скину по скайпу
Нужна верстка лендинга с админкой,а также вёрстка главной страницы сайта с кроссобраузерностью и подвязка на cms обратной связи, заявки на сайте" с оповещением на мейл
Есть готовая верстка, ее нужно грамотно поставить на вп
Необходимо сверстать лендинг. Сроки 2-3 дня. Подробности кандидатам.
Необходимо сверстать ЛП страницу. Сроки 2–3 дня. Подробности кандидатам.
Нужна верстка главной страницы html+css.
Есть сайт Мне нужно его сохранить так, чтобы можно было залить на фтп к себе на хостинг onlyleader . ru
Всё понятно из названия.