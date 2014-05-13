Сделать верстку страницы приземления (LandingPage)

$50
HTML-версткаЗакрыт12 заявок185 просмотров
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Техническое задание на разработку LandingPage для категории «B” Автошколы ВОА ДЮСШ г.Тюмень:

https://docs.google.com/document/d/15KxI6LTBYVbMlhrKZry8J_clNB6QMgZS3CcimhSKJQs/edit?usp=sharing

10 лет назад
silatrenda
Артем 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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