Поменять заголовок в коде сайта на Wordpress.

HTML-версткаЗавершен3 заявки115 просмотров
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Есть сайт http://projectlab.by/ на Wordpress.

Не могу найти в каком именно файле можно поменять часть кода страницы: а именно вместо тегов заголовков h2 слева и справа на сайте (Поиск по номеру, Расширенный поиск и т.п.), нужно установить тег div.

От вас достаточно будет просто указать файл, в котором нужно провести необходимые изменения.

WordPress
10 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
44 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
trollix
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
16 дней назад
10 лет назад
$3
2 дня
Спасибо за помощь!
Отличный заказчик. Поставил задачу. Оплатил работу. Даже в код не пришлось смотреть - чувствуется профессионализм заказчика. П.С. Обращайтесь. Программирование wordpress. Разработка тем, плагинов.