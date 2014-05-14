Поменять заголовок в коде сайта на Wordpress.

Есть сайт http://projectlab.by/ на Wordpress.

Не могу найти в каком именно файле можно поменять часть кода страницы: а именно вместо тегов заголовков h2 слева и справа на сайте (Поиск по номеру, Расширенный поиск и т.п.), нужно установить тег div.

От вас достаточно будет просто указать файл, в котором нужно провести необходимые изменения.