Верстка главной страницы сайта

Необходимо сверстать ( html / css) Простой резиновый баннер, дел знающему человеку на полчаса. Макет предоставлю. Основная задача, что бы все хорошо выглядело при разных разрешениях, но соответствовало дизайну. Картинки слева сжимаются, текст над ними ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать главную(единственную) страницу сайта, должна быть кроссбраузерной, "тянуться". При нажатии на пункт меню, автоматический скролинг на соотв. тему на странице.
Макет в прикр. файле. Срок - 1 день.
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