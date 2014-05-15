Верстка главной страницы сайта

$50
HTML-версткаЗавершен4 заявки154 просмотра
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Необходимо сверстать главную(единственную) страницу сайта, должна быть кроссбраузерной, "тянуться". При нажатии на пункт меню, автоматический скролинг на соотв. тему на странице.

Макет в прикр. файле. Срок - 1 день.

10 лет назад
stepdel
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
lev4000
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$35
1 день
Сделал в указанные сроки, соотв. качества, человек ответственный, остался доволен.
Дмитрий точно знает чего хочет. Постоянно был на связи. Оплатил без задержек. Только положительные эмоции
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