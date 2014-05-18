Сверстать лендинг и натянуть на Drupal

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Вашему вниманию предлагается следующий проект:

Нужно сверстать лендинг и натянуть его на drupal. Срок сдачи - вечер пятницы (на крайний случай утро субботы, но в пятницу покажите что уже есть).

Макет и пожелания к верстке в прилагаемых файлах.

Оплата WMR. Просьба указывать цену в рублях.

Обязательное требование: наличие положительных отзывов.