Поправить верстку на сайте.

HTML-версткаЗавершен7 заявок254 просмотра
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Имеется N сайт, на нем необходимо поправить верстку в разных местах.

ЗАДАЧИ:

- по факту, все задачи сводятся к копированию стиля оформления с уже работающих сайтов, либо выравнивание некоторых объектов. Поэтому работы крайне НЕ сложная.

1. Меню расположено не так, как надо (http://joxi.ru/3lxyUxjKTJCQQgwFcwo), в настоящий момент все пункты меню выровнены по центру в одной куче, а надо что бы они заполнили все пространство отведенного под них блока.

1.1. К меню через админку можно присвоить разные темы оформления, необходимо сделать внешнее оформление первой темы пунктов меню аналогично, как сделано здесь горизонтальное меню http://www.privatbank.ru/map/.

1.2. Вторую тему сделать примерно таким вариантом: http://joxi.ru/5F1yUxjKTJCtQj7RTUk

2. Вертикальное меню так же необходимо оформить, как и оформлено меню под ним http://joxi.ru/Yl5yUxjKTJBWVGCbA60

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УСЛОВИЯ:

1. Оплата оперативно, по факту. Работу можете выполнять на своем сервере.

2. Постоянно на связи, для уточнения всех не понятных моментов.

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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем приблизительную стоимость и сроки работы.

Проект, не особо срочный, но нужно-бы побыстрее.

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$ - В наличие, всегда имеется работа связанная с версткой и программированием под Joomla 2.5, но не всегда выкладываю ее в проекты...

10 лет назад
AlexoGroup
Михаил 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
MIB10
Игорь 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Надо было поправить верстку в различных местах сайта, в итоге человек все поправил замечательно, быстрее запланированных сроков и по очень приемлемой цене. Работой и общением очень доволен. Будем работать дальше!
Приятно было работать с Михаилом. Чёткое корректное ТЗ, постоянный онлайн и моментальная оплата. Однозначно рекомендую! Буду рад дальнейшему сотрудничеству :)
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