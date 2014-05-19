Поправить верстку на сайте.

Имеется N сайт, на нем необходимо поправить верстку в разных местах.

ЗАДАЧИ:

- по факту, все задачи сводятся к копированию стиля оформления с уже работающих сайтов, либо выравнивание некоторых объектов. Поэтому работы крайне НЕ сложная.

1. Меню расположено не так, как надо (http://joxi.ru/3lxyUxjKTJCQQgwFcwo), в настоящий момент все пункты меню выровнены по центру в одной куче, а надо что бы они заполнили все пространство отведенного под них блока.

1.1. К меню через админку можно присвоить разные темы оформления, необходимо сделать внешнее оформление первой темы пунктов меню аналогично, как сделано здесь горизонтальное меню http://www.privatbank.ru/map/.

1.2. Вторую тему сделать примерно таким вариантом: http://joxi.ru/5F1yUxjKTJCtQj7RTUk

2. Вертикальное меню так же необходимо оформить, как и оформлено меню под ним http://joxi.ru/Yl5yUxjKTJBWVGCbA60

=============================

УСЛОВИЯ:

1. Оплата оперативно, по факту. Работу можете выполнять на своем сервере.

2. Постоянно на связи, для уточнения всех не понятных моментов.

---------------------------------------------------------

Пишем только в проект и СРАЗУ указываем приблизительную стоимость и сроки работы.

Проект, не особо срочный, но нужно-бы побыстрее.

> Смотрим и другие мои проекты: http://www.weblancer.net/users/AlexoGroup/jobs/

$ - В наличие, всегда имеется работа связанная с версткой и программированием под Joomla 2.5, но не всегда выкладываю ее в проекты...