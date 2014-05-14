Web-мастер для сайта на Drupal

Имеется N сайт, на нем необходимо поправить верстку в разных местах. ЗАДАЧИ: - по факту, все задачи сводятся к копированию стиля оформления с уже работающих сайтов, либо выравнивание некоторых объектов. Поэтому работы крайне НЕ сложная. 1. Меню расположено ...
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Имеются два сайта на Drupal: риэлторский (capital2012.ru) и стротельный (capital-anapa.ru). Постоянно возникают мелкие задачки типа разместить новый блок "Лучший сотрудник месяца" или задачи чуть покрупнее типа создать посадочную страницу для Директа по населенным пунктам или написать на jQuery строительный калькулятор (http://capital-anapa.ru/raschet-stoimosti-teplogo-doma-s-uchastkom-0). Оплата сдельная, цену выставляет исполнитель. Расчет по итогам месяца. Работа постоянная. Нужен человек, который будет все время на связи для решения экстренных задач.
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