Web-мастер для сайта на Drupal

HTML-версткаЗакрыт4 заявки163 просмотра
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Имеются два сайта на Drupal: риэлторский (capital2012.ru) и стротельный (capital-anapa.ru). Постоянно возникают мелкие задачки типа разместить новый блок "Лучший сотрудник месяца" или задачи чуть покрупнее типа создать посадочную страницу для Директа по населенным пунктам или написать на jQuery строительный калькулятор (http://capital-anapa.ru/raschet-stoimosti-teplogo-doma-s-uchastkom-0). Оплата сдельная, цену выставляет исполнитель. Расчет по итогам месяца. Работа постоянная. Нужен человек, который будет все время на связи для решения экстренных задач.

Drupal
10 лет назад
ivandamari
Марина 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
15 дней назад
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