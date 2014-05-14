Web-мастер для сайта на Drupal

Имеются два сайта на Drupal: риэлторский (capital2012.ru) и стротельный (capital-anapa.ru). Постоянно возникают мелкие задачки типа разместить новый блок "Лучший сотрудник месяца" или задачи чуть покрупнее типа создать посадочную страницу для Директа по населенным пунктам или написать на jQuery строительный калькулятор (http://capital-anapa.ru/raschet-stoimosti-teplogo-doma-s-uchastkom-0). Оплата сдельная, цену выставляет исполнитель. Расчет по итогам месяца. Работа постоянная. Нужен человек, который будет все время на связи для решения экстренных задач.