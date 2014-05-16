Верстка PSD в HTML/CSS3

Нужно сверстать два макета в HTML/CSS3

Оплата после показа верстки главной страницы, внутренняя страница находится на доработке. Как будет готова, нужно будет ее тоже сверстать. Завершение проекта и отзыв после завершения верстки двух страниц.

http://yadi.sk/d/F7kf6d4BQBNTa - Главная страница (1,5 мб.)