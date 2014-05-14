Сверстать макет

$50
HTML-версткаЗакрыт49 заявок273 просмотра
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Добрый день, дорогие братья

нужно на постоянку или единоразово , хороший верстальщик

верстка макетов лединг или интернет магазинов

сейчас есть задача на одну страницу

10 лет назад
Wisdom_i
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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