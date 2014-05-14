Предложения с ценой и сроками оставляйте в комментариях к проекту. Оплата после тестирования верстки по средствам Webmoney, Приватбанк, наличные в Киеве.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создания дизайн + верстка(2 странички).
1 страничка - список категорий ввиде тумб
2 страничка вывод видео
Подробности выбранному исполнителю. Заказывать будем часто.
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