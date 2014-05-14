Сверстать макети установить на CMS/Framework

Необходимо сверстать и установить верстку на CMS/Framework.

Верстка

На данный момент имеется сверстанный макет с неточностями и недоработками. Рассматриваем вариант как верстки с нуля так и доработки текущей верстки.

Требования к макету:

1. Основное окно фиксировано по центру

2. Минимальное разрешение без прокрутки width: 1024

3. Кроссбраузерность: IE 9+, FF3+, Opera 11+, Chrome, Safari. В последней версии Firefox должно быть 100% сходство с PSD макетом, т.к. заказчик будет проверять именно в нем.

4. Допускается использование css3 и html5

5. При загрузке сайта слайдер не должен разваливаться на кадры

7. При переписке выбранному исполнителю скинем ссылку на англоязычную версию макета и на текущую имеющуюся верстку сайта.

8. Макеты для ознакомления: https://www.dropbox.com/sh/gw7tuil4hx8d9zl/AABwtPfjhmapvZir3eQnv0Aqa

Установка CMS/Framework:

Сайт необходимо установить на наиболее подходящую под задание систему управления/фреймворк.

Главное требование к админке - она должны быть интуитивно понятна человеку с минимальными техническими познаниями и поверхностно владеющему html. Рассматривали вариант wordpress.

Более подробно технические детали раскрыты в прикрепленном файле.