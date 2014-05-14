Верстка PSD -> HTML

HTML-версткаЗакрыт31 заявка226 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предложения с ценой и сроками оставляйте в комментариях к проекту.

Оплата после тестирования верстки по средствам Webmoney, Приватбанк, наличные в Киеве.

HTML
10 лет назад
penguin
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сверстать макети установить на CMS/Framework

    Необходимо сверстать и установить верстку на CMS/Framework. Верстка На данный момент имеется сверстанный макет с неточностями и недоработками. Рассматриваем вариант как верстки с нуля так и доработки текущей верстки. Требования к макету: 1. Основное окно фиксировано по центру 2. Минимальное ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется сверстать LP

    Добрый день. Требуется вёрстка короткого( на 1 экран) лендинга, он в 3-х вариантах. Прикрепляю. Сроки и цена с Вас.

    HTML-верстка33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка PSD в HTML/CSS3

    $50

    Нужно сверстать два макета в HTML/CSS3 Оплата после показа верстки главной страницы, внутренняя страница находится на доработке. Как будет готова, нужно будет ее тоже сверстать. Завершение проекта и отзыв после завершения верстки двух страниц. http://yadi.sk/d/F7kf6d4BQBNTa - Главная ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать лендинг и натянуть на Drupal

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Вашему вниманию предлагается следующий проект: Нужно сверстать лендинг и натянуть его на drupal. Срок сдачи - вечер пятницы (на крайний случай утро субботы, но в пятницу покажите что уже есть). Макет и пожелания к верстке ...

    Drupal
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Web-мастер для сайта на Drupal

    Имеются два сайта на Drupal: риэлторский (capital2012.ru) и стротельный (capital-anapa.ru). Постоянно возникают мелкие задачки типа разместить новый блок "Лучший сотрудник месяца" или задачи чуть покрупнее типа создать посадочную страницу для Директа по населенным пунктам или ...

    Drupal
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить верстку на сайте.

    Имеется N сайт, на нем необходимо поправить верстку в разных местах. ЗАДАЧИ: - по факту, все задачи сводятся к копированию стиля оформления с уже работающих сайтов, либо выравнивание некоторых объектов. Поэтому работы крайне НЕ сложная. 1. Меню расположено ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка главной страницы сайта

    $50

    Необходимо сверстать главную(единственную) страницу сайта, должна быть кроссбраузерной, "тянуться". При нажатии на пункт меню, автоматический скролинг на соотв. тему на странице. Макет в прикр. файле. Срок - 1 день.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад