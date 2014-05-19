Верстка одноэкранника с эффектами

HTML-версткаЗавершен6 заявок196 просмотров
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Доброго!

Требуется верстка простого одноэкранника, с продвинутыми эффектами.

главная http://mocku.ps/vu7dvq

спасибо http://mocku.ps/1j4sjh

поп-ап http://mocku.ps/jo47fb

Эффекты:

1. Облачка плывут по горизонтальной плоскости слева направо.

А шары сдуваются ветром, в соответствующем направлении – то есть колышутся. И удерживаются за счет своей приклеенности к букве С.

2. Когда человек начинает вбивать свои данные в встроенную в экран лид-форму, то лучи солнца начинают увеличиваться.

По эффектам возможно обсуждение.

Верстка нужна адаптивная, поддержка телефона/планшета.

Указывайте адекватные сроки и цены, сайт состоит из одного экрана и работы не так много :)

Спасибо.

10 лет назад
gtauter
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
denis_gidin
Денис 
38 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$70
2 дня
Все отлично: быстрая и качественная верстка. Рекомендую Дениса, как ответственного и серьезного исполнителя. Спасибо!
Евгений лояльный и ответственный заказчик! Благодарен за интересный проект, который добавил мне полезного опыта. Приветствую дальнейшее сотрудничество.
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