Требуется верстка + немного инициативы

Есть ХТМЛ со старым промо текстом продукта и есть текстовый файл с новым промо текстом продукта.

Нужно переделать + проявить немного фантазии возможно где то что то дописать для улучшения качества.

Нужно сделать на английском и на русском.

Чтобы в итоге вышло две промо страницы с новым описанием продукта.

На английском текст тоже уже есть. Видео есть также, вставим на ютуб и все, ничего с ним сложного.

Около 10 тысяч символов текста надо обработать. Срок 1 день. С ценами сразу пишите.