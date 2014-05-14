Подправить верстку анонса статьи в wordpress

Установил слайдер и меню на сайт (http://joxi.ru/vYpzUxjKTJC-RhSEDeo), но не могу заставить слайдер выводится так, как я хочу (функции слайдера позволяют это). Скорее всего проблема с тем, что все на английском. Аналогичная ситуация с меню. Потребуется поковыряться в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет! Есть небольшая, но очень хитрая штуковина.
Нужно чуток переверстать анонс статьи на главной странице в wordpress.
Из скрина думаю все понятно будет.
Там верстка гибкая (под мобильные), поэтому с подковыркой.
От меня акк для фтп и 300-400 руб. Кто решит эту головоломку, пишите. У меня че-т не получается.
Из-за float:left, назначенного картинке, картинку обтекает не только текст (анонс), но и название рубрики и кнопка читать, а это не есть гуд.
Когда работа сделана- кидаю денежки. Это не та сумма, чтобы кидать и убегать))
- Похожие заказы
- HTML-верстка12 заявокЗакрыт10 лет назад
На сайте http://www.catering-moscow.ru перестали показываться некоторые картинки. Возможно, это произошло после автообновления движка. Скрин из письма про обновление - http://prntscr.com/3j54r8 Пишите свою цену за работу. Если надо - пришлю доступы.Завершен10 лет назад
При попытке с айпада зайти на сайт ohana.ru с айпада появляется текст, что на сайте фишинг - http://prntscr.com/3j52ja Помогите разобраться как избавиться от этого предупреждения. По цене не знаю, предлагайте свою сумму.HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Ищем верстальщика для постоянного сотрудничества. принципиально знание CSS3, HTML5 минимум: bootstrap 2/3, LESS, CSS 2-3, HTML 4.02 - 5, JavaScript в пределах "подключить плагин", Фотошоп в пределах "нарезать картинки" Понимание как подключить шрифт, как сделать SVG картинку. ...Завершен10 лет назад
- $100
Необходимо качественно сверстать 5 страниц сайта. Отдельные блоки — шапка, правый блок и подвал — вынести с использованием функции INCLUDE. Превью страниц прилагаются. Основные требования: 1. Фиксированая ширина, оптимальная для экрана 1024 с учётом полосы прокрутки. 2. Кросс-браузерность. 3. Валидность. 4. Оптимизированная ...Завершен10 лет назад
Нужно сверстать информационный блок нескольких страниц- шапка, сайд бар и футер есть. Верстка только информационной части страницы - фотографии, таблицы, форма заказаЗавершен10 лет назад
- $50
Добрый день, дорогие братья нужно на постоянку или единоразово , хороший верстальщик верстка макетов лединг или интернет магазинов сейчас есть задача на одну страницуHTML-верстка49 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть ХТМЛ со старым промо текстом продукта и есть текстовый файл с новым промо текстом продукта. Нужно переделать + проявить немного фантазии возможно где то что то дописать для улучшения качества. Нужно сделать на английском и на ...Завершен10 лет назад
- $20
Необходимо сверстать дизайн сайта (см. вложение) Требования Валидность Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Chrome. Наличие качественного портфолио, положительных отзывов Оставляйте свои заявки с оценками по бюджету и срокам.Завершен10 лет назад