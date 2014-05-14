Подправить верстку анонса статьи в wordpress

Всем привет! Есть небольшая, но очень хитрая штуковина.

Нужно чуток переверстать анонс статьи на главной странице в wordpress.

Из скрина думаю все понятно будет.

Там верстка гибкая (под мобильные), поэтому с подковыркой.

От меня акк для фтп и 300-400 руб. Кто решит эту головоломку, пишите. У меня че-т не получается.

Из-за float:left, назначенного картинке, картинку обтекает не только текст (анонс), но и название рубрики и кнопка читать, а это не есть гуд.

Когда работа сделана- кидаю денежки. Это не та сумма, чтобы кидать и убегать))