На WP-сайте пропали картинки

При попытке с айпада зайти на сайт ohana.ru с айпада появляется текст, что на сайте фишинг - http://prntscr.com/3j52ja Помогите разобраться как избавиться от этого предупреждения. По цене не знаю, предлагайте свою сумму.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте http://www.catering-moscow.ru перестали показываться некоторые картинки.
Возможно, это произошло после автообновления движка. Скрин из письма про обновление - http://prntscr.com/3j54r8
Пишите свою цену за работу.
Если надо - пришлю доступы.
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