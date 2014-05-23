Верстка сайта

Нужно сверстать информационный блок нескольких страниц- шапка, сайд бар и футер есть. Верстка только информационной части страницы - фотографии, таблицы, форма заказа
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо качественно сверстать 5 страниц сайта.
Отдельные блоки — шапка, правый блок и подвал — вынести с использованием функции INCLUDE.
Превью страниц прилагаются.
Основные требования:
1. Фиксированая ширина, оптимальная для экрана 1024 с учётом полосы прокрутки.
2. Кросс-браузерность.
3. Валидность.
4. Оптимизированная графика без видимых потерь качества.
5. Кодировка — UTF8
6. Title и мета-теги должны быть за пределами include, т.е. у каждой страницы свои
Требования к исполнителю: наличие портфолио по вёрстке и позитивных отзывов.
Важно чёткое соблюдение указанных вами сроков. Оплата по факту.
Макеты страниц:
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