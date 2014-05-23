Верстка сайта

$100
HTML-версткаЗавершен21 заявка344 просмотра
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Необходимо качественно сверстать 5 страниц сайта.

Отдельные блоки — шапка, правый блок и подвал — вынести с использованием функции INCLUDE.

Превью страниц прилагаются.

Основные требования:

1. Фиксированая ширина, оптимальная для экрана 1024 с учётом полосы прокрутки.

2. Кросс-браузерность.

3. Валидность.

4. Оптимизированная графика без видимых потерь качества.

5. Кодировка — UTF8

6. Title и мета-теги должны быть за пределами include, т.е. у каждой страницы свои

Требования к исполнителю: наличие портфолио по вёрстке и позитивных отзывов.

Важно чёткое соблюдение указанных вами сроков. Оплата по факту.

Макеты страниц:

https://redpen.io/p/xhf7ddcee0ad2f8a7a

Верстка сайта
10 лет назад
pm-soft
Юлия 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад
$50
2 дня
Спасибо за работу! Очень ответственный исполнитель, все сделано в срок и профессионально. Отдельное спасибо за консультации уже после выполнения проекта. Рекомендую
Надежный заказчик, показала себя только с лучшей стороны, все согласно договоренности. Спасибо за приятное сотрудничество.
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