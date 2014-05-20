HTML-верстка (адаптивная)

HTML-версткаЗавершен12 заявок300 просмотров
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HTML-верстка 4 страниц - предлагается начинать верстку со страницы minor.jpg и далее по-порядку:

1. minor.jpg

2. seo.jpg (SEO__0001_Основное-состояние.png, SEO__0002_Форма-заказа-попап.png)

3. clients.jpg

4. main.jpg

С учетом "Общие требования по HTML-верстке.docx" и "Адаптивная верстка.docx".

PSD, шрифты - предоставляются.

HTML
10 лет назад
alexfill
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
bliznets
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$300
7 дней
По срокам работа была сделана ранее обещанных сроков. За что спасибо!
Работа быстро проверена и тут же оплачена, это приятно! Спасибо!
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