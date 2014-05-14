Помощь в настройке Joomla

Установил слайдер и меню на сайт (http://joxi.ru/vYpzUxjKTJC-RhSEDeo), но не могу заставить слайдер выводится так, как я хочу (функции слайдера позволяют это). Скорее всего проблема с тем, что все на английском.

Аналогичная ситуация с меню.

Потребуется поковыряться в админке и для слайдера написать пару строк css кода.

По идее, работы для знающего человека минут на 15-30.

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УСЛОВИЯ:

1. Оплата оперативно, по факту. Работу можете выполнять на своем сервере.

2. Постоянно на связи, для уточнения всех не понятных моментов.

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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем приблизительную стоимость и сроки работы.

Проект, не особо срочный, но нужно-бы побыстрее.

> Смотрим и другие мои проекты: http://www.weblancer.net/users/AlexoGroup/jobs/

$ - В наличие, всегда имеется работа связанная с версткой и программированием под Joomla 2.5, но не всегда выкладываю ее в проекты...