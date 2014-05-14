Добавить верстку отзывов для Google+ еще моменты

Необходимо доработать некоторые моменты по верстке на существующем сайте. Вам будет предоставлен доступ к админке (Битрикс) тестовой копии сайта. При необходимости программист сможет подсказать где какие файлы лежат.

Важно! Все изменения, которые вы делаете на сайте, необходимо помечать (корректировки кода в файле - тогда надо делать комментарий, что это вы изменяли), чтобы программист при переносе не боевой сайт понял что и откуда взять. По окончании работ вы должны будете предоставить список изменений!

Верстка должна корректно отображаться в актуальных версиях популярных браузеров (IE от версии 8). Исполнителю будут предоставлены psd макеты.

Более подробное задание во вложении.