Верстка магазина + скрипты

HTML-версткаЗавершен17 заявок261 просмотр
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Необходимо сделать верстку со скриптами для веб-магазина. Скриншоты во вложении.

Скриптов будет немного - слайдер, меню, выпадающие списки, инкремент количества, всплывающее окно заявки, табы.

Позже добавятся еще несколько страниц - форма регистрации, заказы пользователей, галерея всплывающее окно.

Базовые требования:

Дивная, w3c валидная, кроссбраузерная (IE8+), структурированная верстка.

Код оптимизирован под сео и быструю загрузку.

По качеству верстки можно ориентироваться на этот проект http://shopsports.i-vi-test.ru/catalog/sweat/Thor-Steinar/Thor-Steinar_43.html

Возможность приступить к работе в ближайшие дни.

По оплате:

Предлагайте адекватные цены. Возможна предоплата.

Примерно с 19го мая в очереди будут находиться еще 2 аналогичных проекта, заинтересованы в постоянном сотрудничестве.

10 лет назад
mirson
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
maxim_VV
Максим 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$100
4 дня
Максим профессионал в своем деле. Верстку выполнил отлично, необходимые скрипты внедрил, все пожелания учел. Качественно, быстро и без лишних вопросов ) Рекомендую!
С Ярославом хорошо сработались. С оплатой никаких проблем и задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
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