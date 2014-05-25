Верстка магазина + скрипты

Всем доброго времени суток. Для модернизации существующего сайта (с продажей и онлайн-просмотром фильмов) требуются один-два разработчика. Проект рассчитан на месяц, по затратам времени скорее фултайм или почти фултайм. Начало работ намечено на конец этой недели. К ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать верстку со скриптами для веб-магазина. Скриншоты во вложении.
Скриптов будет немного - слайдер, меню, выпадающие списки, инкремент количества, всплывающее окно заявки, табы.
Позже добавятся еще несколько страниц - форма регистрации, заказы пользователей, галерея всплывающее окно.
Базовые требования:
Дивная, w3c валидная, кроссбраузерная (IE8+), структурированная верстка.
Код оптимизирован под сео и быструю загрузку.
По качеству верстки можно ориентироваться на этот проект http://shopsports.i-vi-test.ru/catalog/sweat/Thor-Steinar/Thor-Steinar_43.html
Возможность приступить к работе в ближайшие дни.
По оплате:
Предлагайте адекватные цены. Возможна предоплата.
Примерно с 19го мая в очереди будут находиться еще 2 аналогичных проекта, заинтересованы в постоянном сотрудничестве.
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