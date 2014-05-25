Верстка магазина + скрипты

Всем привет! Есть небольшая, но очень хитрая штуковина. Нужно чуток переверстать анонс статьи на главной странице в wordpress. Из скрина думаю все понятно будет. Там верстка гибкая (под мобильные), поэтому с подковыркой. От меня акк для фтп ...