Модальное окно с кнопками соцсетей

установил капчу и все работает отлично но при не выполнение обязательное поле или капчу вдает ощибку "На этой странице обнаружена циклическая переадресация" Желательно обрашаться через скайп.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Допилить то что есть для vkvkvk.ru
должно открываться в «родном» для сайта окне – как фото профиля – расскажу и покажу
Должно открываться впервый раз само, дальше по ссылке, подставлять ссылку на профиль (парсить куку или ссылку по которой вызывается окно – вроде реализовано)
Надо ставить куку новому пришедшему пользователю – либо рефссылкой либо также кукой – обсудим
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