Модальное окно с кнопками соцсетей

Допилить то что есть для vkvkvk.ru

должно открываться в «родном» для сайта окне – как фото профиля – расскажу и покажу

Должно открываться впервый раз само, дальше по ссылке, подставлять ссылку на профиль (парсить куку или ссылку по которой вызывается окно – вроде реализовано)

Надо ставить куку новому пришедшему пользователю – либо рефссылкой либо также кукой – обсудим