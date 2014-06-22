Создать раздел для сайта на Битриксе

Требуется сделать верстку сайта. Укажите цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать раздел и баннер через административную панель,Фтп доступов нет. Сайт на Битриксе. Подробности в приложении
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