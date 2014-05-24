Поработать с кодом html сайта

Есть сайт создан давно в конструкторе народа. Потом перенёс его к себе на хостинг. Сайт - www.nejaden.ru

Меню на главной и на страницах постов не совпадает. Ссылки на все статьи выводятся только в меню на главной странице. На других страницах меню не полное. Надо сделать чтобы было одинаковым. Как видно меню стало очень длинным вниз, надо что то придумать, например отрезать от него кусок и вывести его справа от статьи на всех страницах но чтобы не терялась возможность добавлять в него ссылки на новые статьи. Остальное можно обсудить в личке.

Думал может на wp его поставить но думаю без потери позиций не обойдётся.