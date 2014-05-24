Поработать с кодом html сайта

HTML-версткаЗавершен4 заявки232 просмотра
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Есть сайт создан давно в конструкторе народа. Потом перенёс его к себе на хостинг. Сайт - www.nejaden.ru

Меню на главной и на страницах постов не совпадает. Ссылки на все статьи выводятся только в меню на главной странице. На других страницах меню не полное. Надо сделать чтобы было одинаковым. Как видно меню стало очень длинным вниз, надо что то придумать, например отрезать от него кусок и вывести его справа от статьи на всех страницах но чтобы не терялась возможность добавлять в него ссылки на новые статьи. Остальное можно обсудить в личке.

Думал может на wp его поставить но думаю без потери позиций не обойдётся.

HTML
10 лет назад
antoniox
Гасанов 
54 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
k1on
Стас 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$100
2 дня
Отличный специалист. Разобрался с кодом на раз-два. Не рвач.
Все ок, спасибо!
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