Поработать с кодом html сайта

Всем добрый день! Задание заключается в том, чтоб сделать вёрстку и программную часть одностраничного сайта. Для разработки есть все необходимые материалы, включая ТЗ и PSD-макет. Из программной части есть такие элементы, как: - проверка введённых данных в формы; - отправка ...
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Есть сайт создан давно в конструкторе народа. Потом перенёс его к себе на хостинг. Сайт - www.nejaden.ru
Меню на главной и на страницах постов не совпадает. Ссылки на все статьи выводятся только в меню на главной странице. На других страницах меню не полное. Надо сделать чтобы было одинаковым. Как видно меню стало очень длинным вниз, надо что то придумать, например отрезать от него кусок и вывести его справа от статьи на всех страницах но чтобы не терялась возможность добавлять в него ссылки на новые статьи. Остальное можно обсудить в личке.
Думал может на wp его поставить но думаю без потери позиций не обойдётся.
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