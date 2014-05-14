Вёрстка страницы

HTML-версткаЗакрыт17 заявок270 просмотров
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Необходимо доверстать страницу по мелочи strongsales.ru/7_shagov_k_pervim_prodazham/

1) Вставить другую картинку в заголовок

2) Убрать кнопки с рамки видео

3) Переделать выделения текста цветом

4) Поменять шрифт в отзывах и сделать отступы

10 лет назад
shtrixone
34 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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