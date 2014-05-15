Специалист по Joomla

$250
HTML-версткаЗакрыт8 заявок243 просмотра
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Добрый день. Ищем специалиста, который бы начал работать с нашим сайтом.

Первые задания в приложенном файле, просим оценить сроки и стоимость.

Joomla
10 лет назад
Ovcharkin
Артём 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
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