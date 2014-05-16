Верстка

$250
HTML-версткаЗакрыт6 заявок294 просмотра
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Существующему уже давно сайту (урл в подписи) нужен качественный ребрендинг. Хотелось бы получить просторное меню, побольше пространства и свободы, а не так что свалено все в кучу, красивые кнопочки, иконки, разработка фирменного стиля .градиенд или как вы их там зовете, слайд меню итд (образцы покажу) Сайт должен быть современным и привлекать посетителя чтобы ему хотелось остаться на нем жить.

Сайт на джумле (движок менять не хотелось бы) на сайте есть магазин на виртмарте

От исполнителя требуется верстка (картинка в файлах) т.е сделать точно так как на картинке, кроме того -желательно чтобы человек разбирался в cms сайта чтоб ничего ненапортачить при верстке. Мы сделали рабочий образец на котором работает магазин и прочие ссылки, так вот после верстки все это должно так же функционировать как и до.

Оплата в 2 этапа, показал на своем хостинге - оплачиваю половину, доделал разместил на сайте -оплачиваю вторую.

Для того чтобы не возникало лишних вопросов вкратце написал ТЗ

10 лет назад
regk
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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