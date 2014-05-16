Переверстать страницу

Нужна валидная!!! (буду проверять по W3C), кроссбраузерная (в том числе Mac, Iphone, Ipad - не адаптивная, но чтобы отображалось без косяков и все работало) верстка мини-сайта. В дизайне видно, что много повторяющихся блоков, что упростит работы. В ...