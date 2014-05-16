Переверстать страницу

Требуется профессиональный верстальщик доделать страницу товара в интернет-магазине. Верстка должна корректно отображаться в актуальных версиях популярных браузеров (IE от версии 8). Исполнителю будут предоставлены psd макеты. Более подробное задание во вложении. ПРЕТЕНДЕНТОВ ПРОШУ УКАЗЫВАТЬ СТОИМОСТЬ И СРОКИ!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется страница http://mogog.ru/ Ее надо переверстать по образцу, максимально используя стили и части имеющейся верстки
Дидлайн - вс вечер.
Обязательно наличие в скайпе, в тч - в понедельник (исправление багов, если что)
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