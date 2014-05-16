Переверстать страницу

HTML-версткаЗакрыт11 заявок209 просмотров
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Имеется страница http://mogog.ru/ Ее надо переверстать по образцу, максимально используя стили и части имеющейся верстки

Дидлайн - вс вечер.

Обязательно наличие в скайпе, в тч - в понедельник (исправление багов, если что)

10 лет назад
denvor
Денис 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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