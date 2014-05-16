Нарезать PSD в HTML

Требуется сделать верстку сайта. Укажите цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно PSD сверстать в HTML (DIV-верстка), чтобы каждый блок легко можно было отредактировать.
JPG-файлы дизайна (PSD предоставлю после начала работы) во вложении:
main.jpg - главная
general.jpg - второстепенная
При наведении курсора в верхнем правом углу на язык должен выскакивать блок для выбора языка. Его можно подсмотреть на www.maniactools.com
Кнопки вида «Get Started» нужно делать текстовыми, потому что сайт будет мультиязычным.
Сверстанные файлы должны нормально показываться во всех ключевых браузерах: IE8+, Chrome, Firefox. Также необходима валидация в W3C.
Также надо предусмотреть корректный показ сайта (без горизонтальной линейки прокрутки) на мобильных устройствах: iPhone, Android и т.п.
На выходе должно быть 2 html-файла со схожим содержимым, разница в положении блоков.
Оплата в WMZ.
В заявках обязательно указывайте стоимость и сроки. Если есть вопросы, сразу задавайте.
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