Нарезать PSD в HTML

HTML-версткаЗавершен24 заявки325 просмотров
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Нужно PSD сверстать в HTML (DIV-верстка), чтобы каждый блок легко можно было отредактировать.

JPG-файлы дизайна (PSD предоставлю после начала работы) во вложении:

main.jpg - главная

general.jpg - второстепенная

При наведении курсора в верхнем правом углу на язык должен выскакивать блок для выбора языка. Его можно подсмотреть на www.maniactools.com

Кнопки вида «Get Started» нужно делать текстовыми, потому что сайт будет мультиязычным.

Сверстанные файлы должны нормально показываться во всех ключевых браузерах: IE8+, Chrome, Firefox. Также необходима валидация в W3C.

Также надо предусмотреть корректный показ сайта (без горизонтальной линейки прокрутки) на мобильных устройствах: iPhone, Android и т.п.

На выходе должно быть 2 html-файла со схожим содержимым, разница в положении блоков.

Оплата в WMZ.

В заявках обязательно указывайте стоимость и сроки. Если есть вопросы, сразу задавайте.

HTML
10 лет назад
iEmployer
Алексей 
44 годаКанада
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
stas_goshovsky
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$30
1 день
Быстро, доступно, качественно - очень рекомендую и надеюсь работать со Стасом в будущем.
Четкое ТЗ, качественный макет, логотипы в разных вариантах и в векторе — что может быть лучше для верстки? Очень доволен сотрудничеством.
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