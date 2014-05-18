Поправить вёрстку для мобильных устройств

HTML-версткаЗавершен6 заявок152 просмотра
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Нужно сделать поправки на странице, чтобы она выглядела нормально при просмотре на мобильных устройствах. Желательно править только CSS. Если нет возможности это сделать правя CSS, то можно JS использовать тоже. Сроки поджимают. Нужно до конца дня воскресенья всё завершить (18 мая). Работы там не много. Думаю, что не более, чем несколько десятков строк кода.

10 лет назад
Jenia
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
alekspon
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Спасибо Александру! Очень помог в решении небольшой, но несколько запутанной задачи.
Небольшая но сложная задачка была от Евгения, благодарю за сотрудничество, своевременная оплата, рекомендую.
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