Поправить вёрстку для мобильных устройств

Нужно сделать поправки на странице, чтобы она выглядела нормально при просмотре на мобильных устройствах. Желательно править только CSS. Если нет возможности это сделать правя CSS, то можно JS использовать тоже. Сроки поджимают. Нужно до конца дня воскресенья всё завершить (18 мая). Работы там не много. Думаю, что не более, чем несколько десятков строк кода.