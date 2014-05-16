Адаптивная верстка

Требуется специалист по адаптивной верстке предполагается работа в паре со мной сейчас по результатам возможно будет еще одно задание
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно сверстать страничку vkvkvk.ru/share/
5 иконок соцсетей 64*64 для компьютера и меньше если например мобильный или планшет. отступы между иконками 15px.
над иконками будет текст. сделать так чтобы текст не раздвигал див шире блока иконок.
под иконками ссылка "больше не показывать" – сделаю на js сам
всё это будет вставлено в модальное окно – открывается по ссылке "тестовое меню" под аватарой
доступа на сайт не будет – после верстки можно будет залить и проверить через тот же screenfly
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