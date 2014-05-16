Адаптивная верстка

нужно сверстать страничку vkvkvk.ru/share/

5 иконок соцсетей 64*64 для компьютера и меньше если например мобильный или планшет. отступы между иконками 15px.

над иконками будет текст. сделать так чтобы текст не раздвигал див шире блока иконок.

под иконками ссылка "больше не показывать" – сделаю на js сам

всё это будет вставлено в модальное окно – открывается по ссылке "тестовое меню" под аватарой

доступа на сайт не будет – после верстки можно будет залить и проверить через тот же screenfly