Сделать верстку на bootstrap

HTML-версткаЗакрыт13 заявок188 просмотров
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Задача:

1. есть сайт, его верстка и дизайн берутся за основу

2. Есть ряд новых графических элементов (шапка, слайдер, меню), их нужно внедрить в шаблон сайта

3. Сделать несколько правок по шаблону (убрать часть блоков)

Всего примерно 4 шаблона.

Bootstrap
10 лет назад
ruskur
Сергей 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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